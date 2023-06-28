В Коми самозанятые смогут зарегистрировать товарный знак

Иллюстративное фото Фото: Нина ЮШКОВА

Самозанятые Республики Коми могут зарегистрировать свой товарный знак в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».. Почему это важно:

Регистрация товарного знака предоставляет самозанятым такие же возможности для конкуренции, как и компаниям и индивидуальным предпринимателям, способствует узнаваемости, клиенты и покупатели запоминают бренд или логотип

Инструкция регистрации: https://vk.cc/cp4kER

В сыктывкарском Центре «Мой бизнес» Коми можно узнать больше о мерах поддержки предпринимателей по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

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