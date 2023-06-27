В Коми стартовал прием заявок по выводу на российские электронные торговые площадки

Фото: Оксана Ольшанская

Центр «Мой бизнес» Коми совершенно бесплатно помогает субъектам МСП, самозанятым выйти на российские и международные маркетплейсы, а также содействует в размещении на электронных торговых площадках в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Для получения поддержки предпринимателям необходимо подать заявку по адресу: г. Сыктывкар, Ленина 74, 3 этаж, Центр развития предпринимательства «Мой бизнес» Коми

Регистрация учётной записи в обязательном порядке должна пройти авторизацию на портале МСП.РФ при помощи Госуслуг. Количество мест ограничено, подать можно только одну заявку на размещение на ЭТП. Подробнее об условиях подачи заявки по телефону: 8 (8212) 44-60-25 (доб. 209, 208, 220)

Услуга оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».