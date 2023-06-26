Малый и средний бизнес Коми сможет разместить наружную рекламу за пределом региона по цене от 1 рубля

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В рамках программы Минэкономразвития России и Компании Gallery предприниматели Республики Коми смогут упрощенно запустить рекламу на цифровых экранах.

Малый и средний бизнес сможет разместить наружную рекламу по цене от 1 рубля

Минэкономразвития России и крупнейший цифровой оператор наружной рекламы Gallery (входит в МЕДИА1) на базе центров «Мой бизнес» запускают совместную программу «Реклама от рубля», в рамках которой предприниматели смогут упрощенно запустить рекламу на цифровых экранах.

Каждому предпринимателю при пополнении рекламного счета любой суммой от 1 рубля станет доступно 10 000 бонусных рублей и бесплатная разработка рекламного креатива. Кроме того, владельцев малого и среднего бизнеса обучат самостоятельному запуску кампаний в наружной рекламе на вебинарах и персональных консультациях.

Разместить рекламу по программе поддержки можно в 32 городах России — Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Златоуст, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Миасс, Нижний Новгород, Новосибирск, Новокузнецк, Омск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Чебоксары, Ярославль.

Жителям Республики Коми для получения бонусных средств на наружную рекламу необходимо обратиться в центр «Мой бизнес» Коми, созданные в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Также можно оставить онлайн-заявку по ссылке. Программа будет доступна до 30 сентября. Воспользоваться ей смогут 1 млн предпринимателей.

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