В Коми число 100-балльных результатов выросло до 19

Фото: архив "КП"

В Коми отмечено 19 стобалльных результатов. Об этом рассказали в региональном Минобре. В ведомстве отметили, что результаты промежуточные, так как проверка некоторых предметов еще продолжается.

Максимальный балл на ЕГЭ набрали 17 выпускников республиканских школ, двое из них стали мультистобалльниками. Речь идет о Полине Богинской, сдавшей русский язык и литературу на 200 баллов, и Юлиане Игушевой, справившейся с химией и биологией на 100 баллов.

Напомним, основной период сдачи Единого государственного экзамена было зарегистрировано 4 150 человек. Это 3 730 выпускников текущего года, 354 выпускника прошлых лет, 57 студентов организаций среднего профессионального образования (СПО), четыре ученика 10 класса и пять выпускников, не прошедших ГИА в предыдущие годы. Сейчас проходят резервные дни сдачи ЕГЭ.

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