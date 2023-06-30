В Сыктывкаре пролились кислотные дожди

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В Сыктывкаре в 2022 году дважды прошли кислотные дожди. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что в большинстве проб осадков значение pH соответствовало норме. Лишь в 23 пробах на станции Сыктывкар и в одной на станции Ухте специалисты зафиксировали превышение допустимых значений.

— Зафиксировано увеличение pH осадков до уровня, когда наблюдается угнетение роста флоры и фауны. В двух случаях выпадения атмосферных осадков уровень pH принёс гибель флоры и фауны, — говорится в отчете ведомства.

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