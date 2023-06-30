Из горящей хозпостройки в Коми эвакуировались пять человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 29 июня, в Сосногорском районе горела хозпостройка, оттуда эвакуировались пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Инцидент произошел в 15.22 в поселке Поляна. На улице Советской загорелась хозяйственная постройка. На место прибыли пожарные. К тому времени из хозпостройки самостоятельно эвакуировались пять человек. Пожар удалось потушить в 20.47. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали 17 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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