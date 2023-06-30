В Коми задержали закладчика наркотиков

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В Ухте оперативники задержали 30-летнего закладчика наркотиков. Свою вину он признал. Его заключили под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина купил запрещенные вещества в Интернете для дальнейшей реализации на территории Коми. Его задержали с поличным.

Во время обыска у ухтинца нашли контейнер для хранения наркотиков, телефон, банковскую карту, деньги и свертки с порошкообразным веществом.

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