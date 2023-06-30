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НовостиОбщество30 июня 2023 9:20

В Коми пьяный парень пытался обмануть сотрудника ДПС

У него ничего не вышло
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Удорском районе пьяный 21-летний водитель пересел на пассажирское сиденье в надежде обмануть сотрудника ГИБДД. Ранее он был подвергнут наказанию из-за отказа от прохождения медосвидетельствования.

В преле текущего года молодой человек в очередной раз сел за руль пьяным. Во время движения он увидел патруль ДПС и попытался скрыться, пересев на пассажирское сиденье.

Свою вину юноша признал. Его приговорили к 250 часам обязательных работ, а также лишили водительских прав на 2 года.

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