В прошлом году в Коми зафиксировали семь опасных природных явлений

Фото: Pixabay.

В прошлом году в Республике Коми было зафиксировано 7 опасных природных явлений. Информацию предоставили в региональном Минприроды.

28 февраля на метеостанции Окунев Нос в Усть-Цилемском районе был зафиксирован очень сильный ветер. На метеостанции Кослан на Удоре 20 марта отмечался порывистый ветер 26 м/с.

Еще одно опасное явление - чрезвычайная пожароопасность. Ее впервые зафиксировали с 2000 года.

Потом в вегетационный период начались аномальные заморозки от 0 до -3 градусов.

Также 10 августа прошел очень сильный дождь - за 12 часов выпало 77 мм осадков, что составило 93% месячной нормы.

С 23 ноября по 16 декабря в 4 районах Коми произошло сильное гололедно-изморозевое отложение. Продолжительность явления составила от 10 до 24 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В одном из районов Коми объявлен карантин по трихинеллезу диких животных (подробнее)