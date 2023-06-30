Житель Сыктывкара оплатил 60 штрафов ГИБДД после того, как арестовали его машину

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45-летний житель Сыктывкара оплатил 60 штрафов ГИБДД после того, как арестовали его автомобиль. К 30 тысячам рублей штрафов еще добавилось 58 тысяч рублей исполнительского сбора.

Из-за имеющихся задолженностей удебный пристав арестовал «Ладу» и вынес постановление о назначении оценщика.

Должник понял, что дальше тянуть нельзя. Чтобы не лишиться автомобиля, он оплатил просроченные штрафы и исполнительский сбор.

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