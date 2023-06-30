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НовостиПроисшествия30 июня 2023 12:20

В Коми на предприятии одежда рабочего намоталась на станок

Мужчина получил перелом предплечья
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

22 мая текущего года в Усинске произошел несчастный случай с сотрудником одного из предприятий.

Во время работы на механической линии очистки труб одежду сотрудника намотал на вращающуюся часть станка. Мужчина получил перелом предплечья.

Комиссия по расследованию пришла к такому выводу, что данный несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. Он подлежит учету и регистрации в организации.

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