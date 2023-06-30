В Коми вахтовик потерял деньги, пытаясь заказать девушку по вызову

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В Усинске 46-летний вахтовик обратился в полицию и рассказал, что потерял 45 тысяч рублей, пытаясь воспользоваться услугами девушки по вызову. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Заявитель сайта, предлагающего услуги интимного характера. Он выбрал себе понравившуюся даму, оставил на сайте свой номер телефона, а через некоторое время ему перезвонила незнакомка, с которой были обговорены все детали.

Собеседница убедила потерпевшего оплатить страховку, как гарантию своей безопасности, на что вахтовик согласился. Он совершил несколько операций, после чего женщина перестала выходить на связь.

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