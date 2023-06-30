В Коми ищут пропавшего рыбака

Фото: Нина ЮШКОВА

В ночь на пятницу, 30 июня, в Ухте пропал рыбак 1965 года рождения. На место выезжали спасатели.

Двое мужчин отправились на озеро в направлении Нижний Одес – Нефтепечорск. Там они собирались ловить рыбу. В какой-то момент один из рыбаков пропал. Телефон мужчина не взял. Другой рыбак попытался найти товарища самостоятельно, но через пять часов решил вызвать полицию. Как передает «Комиинформ», в настоящее время ведутся поисковые работы.

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