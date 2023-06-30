В Коми спасатели выезжали на поиски грибника

Фото: Нина Юшкова.

Вчера, 29 июня, в Усинске спасатели выезжали на поиски 61-летнего грибника. Сообщение поступило примерно в 16:15 по номеру 112.

Мужчина отправился в лес за грибами в районе поселка Парма и заблудился. На поиски мужчины направились спасатели. Они включили звуковые сигналы, по которым мужчине удалось выйти на дорогу.

Грибник плутал в трех километрах от поселка. Спасательная операция длилась около двух часов.

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