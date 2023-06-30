В Коми суд на 90 суток закрыл лагерь «Гренада»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Деятельность детского оздоровительно-образовательного центра «Гренада» в Сыктывдинском районе Коми приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Как сообщалось ранее, в лагере «Гренада» Сыктывдинского района Коми отменена художественная смена. Учреждение закрыли из-за выявленных неполадок на водопроводе. Сейчас лагерь предлагает альтернативные варианты отдыха для родителей детей.

В пресс-службе судов отметили, что в детском центре в хозяйственно-питьевых и бытовых целях использовалась вода, которая не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Сыктывдинский районный суд приостановил деятельность «Гренады» на 90 суток. Этот срок исчисляется с девяти утра 27 июня. При этом наказание могут снять досрочно, если в лагере устранят нарушения.

– Постановление суда в законную силу не вступило, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми число 100-балльных результатов выросло до 19 (подробности)