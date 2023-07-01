Двух жителей Ухты наказали за оскорбление своих возлюбленных

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В Ухте двух местных жителей привлекли к административной ответственности после того, как они оскорбили бывших возлюбленных. За свой поступок им пришлось выложить по три тыс. руб.

По данным пресс-службы судов, ЧП произошло 27 апреля ночью. Первый мужчина кричал по балконом своей девушки оскорбления, пока она не вызвала наряд полиции. Второй мужчина писал оскорбления свой девушке в Телеграм, когда понял, что она избегает его.

Рассмотрев эти два дела, мировой судья принял решение о назначении административного штрафа.

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