Мэрию Сыктывкара оштрафовали на 11 тысяч рублей за нарушение прав сироты

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Администрация Сыктывкара не исполнила в срок требование суда предоставить местному сироте благоустроенное жилье. Данный факт выявили по итогам прокурорском проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, решение вынести в Сыктывкарском районном суде, его неисполнение уже превысило восемь месяцев. К мэрии подали иск о взыскании компенсации за нарушение.
Судья уже рассмотрел это дело и удовлетворил иск, взыскав 11 тысяч рублей моральной компенсации.
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