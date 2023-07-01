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НовостиОбщество1 июля 2023 10:50

В Коми сняли все ограничения из-за птичьего гриппа

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Глава Коми Владимир Уйба опубликовал указ, согласно которому в республике отменили ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц. Карантин сняли 30 июня, в пятницу.

Уточняется, что карантин перестал действовать в Сторожевске и Сыктывкаре. Приказ опубликован на региональном портале правовой информации.

Ранее о снятии ограничений в Сторожевске уже сообщали в администрации Корткеросского района. Решение о его принятии было принято 17 мая, когда ветлаборатория выявила высокопатогенный грипп у 19 чаек.

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