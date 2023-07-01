В Коми выросли цены на картофель, колбасу и пшено

Фото: архив КП

В Комистате изменилась стоимость отдельных товаров. Эксперты сообщили об изменении цен в период с 20 по 26 июня.

По предоставленным данным, за неделю выросла на 8,1% стоимость колбасы, пшено подорожало на 4,9%, пшеничная мука теперь дороже на 2,7%. Также увеличились в цене сосиски, сардельки и свинина – на 1,9%, мороженая рыба – 1,5%, макароны, сметана, курица, сахар, рис – 0,3-1%. Среди овощей подорожал на 9,1% картофель, морковь – 7,5%, яблоки выросли в стоимости на 4,3%.

Подешевел на 5,5% байховый чай, творог – на 3%, огурцы стали дешевле на 3,8%, а лук – на 1,2%.

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