В Коми ищут пропавшего в лесу мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Коми разыскивают пропавшего 58-летнего мужчину. По предоставленным данным, Владимир Мартисов ушел в лес в Нижнем Одесе около Сосногорска и исчез еще 29 июня. Об этом сообщили в региональном отделении «Лиза Алерт».

Приметы: рост – 170 см, худощавое телосложение, карие глаза и седые волосы.

Был одет: коричневый камуфлированный костюм, коричневая камуфлированная кепка, зеленые резиновые сапоги.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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