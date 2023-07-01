На юбилей Эжвы власти отреставрироруют сквер возле школы

Фото: глава Коми

Глава Коми Владимир Уйба в своем традиционном обращении поздравил жителей Эжвинского района с юбилеем. По словам руководителя региона, Эжве исполнилось 60 лет.

– И к этой знаменательной дате мы совместно с администрацией муниципалитета и нашими социальными партнерами готовим подарок – это комплексное благоустройство сквера в районе 22-й школы, рядом с Эжвинским Дворцом культуры бумажников, – отметил он.

По словам Уйбы, территория давно требовала внимания и ухода, и была заброшена. Средства на благоустройство сквера поступили в рамках социального партнерства. Всего было выделено порядка 25 млн рублей.

В рамках работ планируется обрезать кроны высоких деревьев и снести аварийные, также власти намерены вырубить кустарники.

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