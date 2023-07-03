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НовостиОбщество3 июля 2023 6:15

В Коми ожидается температура выше нормы на 4 градуса

Синоптики дали прогноз погоды на неделю
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали прогноз погоды на ближайшую неделю. По предоставленным данным, в Коми пообещали преимущественно дождливую погоду и порывистый ветер. Температура воздуха при этом будет выше нормы.

Так регион, сообщили метеорологи, останется под влиянием циклонов с запада, что и принесет дожди, который будут сильными в центральных и северных районах. Температура воздуха будет выше нормы на 2-4 градуса.

По ночам будет около 10-15 градусов, днем около 23. В центральных районах может потеплеть до 27 градусов.

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