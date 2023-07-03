Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 4:45

Пенсионерка из Коми через суд добилась компенсации за проезд до отдыха

Об этом сообщили в пресс-службе судов
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре пожилой женщине удалось через суд вернуть потраченные на проезд до Кирова деньги. Ранее ей в этом отказали в Пенсионном фонде Коми.

По предоставленным данным, истец является пенсионером и не работает. После поездки в Киров из Сыктывкара она предоставили в фонд проездной документ на заказные перевозки, но ей оказали, так как в нем отсутствовала дата и время отправления и прибытия.

Женщина пояснила, что покупала автобусный тур Абхазии, а также билеты до Кирова. Суд удовлетворил ее требования полностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре срочно госпитализировали женщину (подробнее)