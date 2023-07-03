Пенсионерка из Коми через суд добилась компенсации за проезд до отдыха

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В Сыктывкаре пожилой женщине удалось через суд вернуть потраченные на проезд до Кирова деньги. Ранее ей в этом отказали в Пенсионном фонде Коми.

По предоставленным данным, истец является пенсионером и не работает. После поездки в Киров из Сыктывкара она предоставили в фонд проездной документ на заказные перевозки, но ей оказали, так как в нем отсутствовала дата и время отправления и прибытия.

Женщина пояснила, что покупала автобусный тур Абхазии, а также билеты до Кирова. Суд удовлетворил ее требования полностью.

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