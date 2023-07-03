Житель Коми пришел в гости к своей знакомой и обокрал ее

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В Усть-Куломском районе 31-летнего местного жителя осудили за то, что он обокрал свою пожилую 77-летнюю знакомую. Дело рассматривали в районном суде, сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, мужчина выкрал деньги у своей знакомой в феврале 2023 года во время совместного застолья. Фигурант уголовного дела знал, где женщина хранит деньги и похитил их. Всего он присвоил 63 тысячи рублей.

Похищенными деньгами подсудимый распорядился по своему усмотрению. На заседании он признал свою вину, получив в наказание год принудительных работ с 10% удержания заработка в пользу потерпевшей.

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