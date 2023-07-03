Онколог из Коми Плясунов заявил, что рак легкого чаще встречается у мужчин

Фото: минздрав Коми

Врач-онколог из Усинской районной больницы Михаил Плясунов ответил на самые популярные вопросы о раке легких. В частности, эксперт рассказал, что этой онкологией чаще всего болеют мужчины, сообщили со ссылкой на него в минздраве региона.

Плясунов пояснил, что в то же время сейчас разрыв между полами сокращается. И у женщин рак легких начинает встречаться все чаще и чаще. По его словам, это один из самых распространенных видов онкологии после рака молочной железы и кожи. Кроме того, именно рак легкого наиболее смертелен.

Также, по данным медика, основной причиной рака легкого является курение, однако причиной также может стать воздействие вредных факторов, наследственность, грязный воздух.

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