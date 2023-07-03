Жители Коми смогут наблюдать громовую Луну 3 июля

Фото: архив "КП"

Жители Коми смогут стать свидетелями грозового полнолуния. Свое название астрономическое явление получило из-за обилия гроз в это время. Кстати, жители республики смогли ощутить резкое изменение в погоде: грозы, град и ливни обрушились на юг Коми.

Громовая Луна появится сегодня, 3 июля, на небосводе и будет очень близко к Земле.

- Полнолуние в июле начнётся 3-го числа в 14:41, - рассказали астрономы.

По поверьям, в это время нельзя жениться, брать в долг и ходить к врачу.

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