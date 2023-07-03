В Коми водитель «семерки» опрокинулся в кювет и попал в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 2 июля, в Усть-Вымском районе ВАЗ-2107 опрокинулся в кювет, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 18.10 в поселке Казлук. 47-летний мужчина ехал за рулем «семерки» по улице Центральной. На 75-м километре автодороги Вогваздино – Яренск водитель не справился с управлением. Из-за этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал водитель. Мужчина получил ушиб грудной клетки. Кроме того, под вопросом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Пострадавшего увезли в больницу.

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