В ДТП с двумя легковушками в Сыктывкаре пострадали три человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 2 июля, в Сыктывкаре столкнулись ВАЗ-2104 и Kia Cerato, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 14.00. 48-летний мужчина ехал за рулем «Жигулей» по Ухтинскому шоссе со стороны села Зеленец в сторону улицы Калинина. На перекрестке напротив дома №22 по улице Калинина водитель решил повернуть налево на зеленый свет. При этом он не уступил дорогу Kia. В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали три пассажира иномарки. У 30-летней женщины диагностировали ушиб грудной клетки. 58-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб надбровной дуги. У 23-летнего пассажира диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Всех троих увезли в больницу.

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Авария произошла в Усть-Вымском районе (подробности)