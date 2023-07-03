На Коми обрушится опасная погода

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По всей Коми прогремят грозы. Об этом предупреждает МЧС региона со ссылкой на республиканских синоптиков. По их прогнозу, сегодня, 3 июля, ожидается опасная погода.

- По всей Коми ожидаются грозы, местами ливень (15 мм и более), усиление южного, юго-западного ветра до 15-18 м/с, - предупреждают метеорологи.

Ливни и грозы должны отступить к утру завтрашнего дня. Столбик термометра поднимется до +26 градусов, заключили синоптики.

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