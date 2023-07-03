Два выпускника из Коми получили 100 баллов на ЕГЭ по информатике и ИКТ

Фото: пресс-служба Минобразования Коми

В Коми выросло число стобалльников. Стало известно, что еще два выпускника справились с ЕГЭ на максимальный балл. Как рассказали в пресс-службе Минобразования, выпускница Физико-математического лицея-интерната Алёна Денисова и выпускник Лицея народной дипломатии Сыктывкара Павел Янский написали экзамен по информатике на 100 баллов.

Этот предмет выбрал 881 выпускник. Сдавали ИКТ 11-классники в два этапа - 19 и 20 июня.

Также в ведомстве добавили, что резервные дни для сдачи ЕГЭ подошли к концу.

Всего в республике зарегистрирован 21 100-балльный результат. Среди успешных выпускников оказались Полина Богинская из Воркуты, написавшая русский языки и литературу на 200 баллов, а также Юлиана Игушева, ставшая мульстобалльницей по химии и биологии.

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