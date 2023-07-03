Три землетрясения произошло в Коми в 2022 году

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В Коми в 2022 году было зафиксировано три региональных землетрясения. Об этом сообщает Минприроды республики. По информации ведомства, сейсмособытия были отмечены в в Княжпогостском и Удорском районах, а также недалеко от Воркуты, еще одно — рядом с границами республики.

Первое землетрясение произошло в новогодние каникулы, 6 января, на территории природного заказника «Удорский». Магнитуда явления была оценена в 3,6.

А 20 августа на Северном Урале произошло слабое сейсмическое событие, административно оно расположено в Свердловской области вблизи границы с Коми и Пермским краем. Данный район не является горнодобывающим. Вокруг эпицентральной области находятся Вишерский заповедник Пермского края, буферная зона Печоро-Илычского государственного биосферного заповедника. Считается, что это событие является тектоническим землетрясением и относится к зоне Главного уральского надвига. Значение локальной магнитуды составило 2,5/5.

Еще одно региональное сейсмическое событие было зафиксировано 28 ноября, оно произошло рядом с Воркутой и, соответственно, шахтными полями, что с большой долей вероятности позволило классифицировать его как горный удар на одной из воркутинских угольных шахт. Локальная магнитуда составила 2,4.

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