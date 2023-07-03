В Коми два дня искали пропавшего грибника из Красноярска

Фото: Нина Юшкова

Под Ухтой в течение двух дней искали пропавшего жителя Красноярска 1961 года рождения.

Сотрудники «Спас-Коми» трое суток работали, занимаясь поисками пропавших грибников. Так, 1 июля они выезжали в Сосногорский район. Неподалеку от станции Пожня потерялись мужчина 1974 года рождения и женщина 1982 года рождения. Их удалось найти и вернуть домой.

На следующий день, 2 июля, трое мужчин пошли за грибами в район поселка Боровой. Один из них – приезжий из Красноярска – пропал. Сибиряка удалось найти на следующий день. Его вывели из леса, передает «Комиинформ».

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