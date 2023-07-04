Острая нехватка врачей и медсестер сохраняется в Коми

Фото: архив "КП"

В Коми сохраняется высокая потребность в медработниках. Это следует из аналитики hh.ru. Так, на сайте размещено около 300 вакансий с предложением работы, однако на каждое объявление приходится лишь одно резюме.

- Это говорит об острой нехватке кадров, - сказали специалисты.

По информации аналитиков, больше всего медучреждения республики нуждаются в во врачах и работниках младшего персонала. А вот профессия психолога оказалась очень востребована: на одно место претендует 30 человек.

- Кадровый дефицит сильно влияет на зарплатную политику компаний, ищущих врачей и медицинский персонал. За год местные бизнес повысил предлагаемую зарплату для медиков с 51 100 до 62 600 рублей, - добавили в hh.ru.

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