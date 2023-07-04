Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июля 2023 9:49

Острая нехватка врачей и медсестер сохраняется в Коми

На одну вакансию приходится всего одно резюме
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми сохраняется высокая потребность в медработниках. Это следует из аналитики hh.ru. Так, на сайте размещено около 300 вакансий с предложением работы, однако на каждое объявление приходится лишь одно резюме.

- Это говорит об острой нехватке кадров, - сказали специалисты.

По информации аналитиков, больше всего медучреждения республики нуждаются в во врачах и работниках младшего персонала. А вот профессия психолога оказалась очень востребована: на одно место претендует 30 человек.

- Кадровый дефицит сильно влияет на зарплатную политику компаний, ищущих врачей и медицинский персонал. За год местные бизнес повысил предлагаемую зарплату для медиков с 51 100 до 62 600 рублей, - добавили в hh.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два выпускника из Коми получили 100 баллов на ЕГЭ по информатике и ИКТ (подробности)