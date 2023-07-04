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НовостиОбщество4 июля 2023 6:25

В Коми завершились поиски без вести пропавшей 28-летней девушки

Пропавшая 28-летняя жительница Коми найдена живой
Источник:kp.ru
Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

В Ухте нашли пропавшую Регину Морозову 1995 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, девушка пропала еще 28 июня. С тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным. Позднее стало известно, что жительницу Коми нашли. В поисковом отряде уточнили, что девушка жива. Где ухтинка была все это время, и при каких обстоятельствах ее нашли, не сообщается.

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