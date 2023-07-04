На Коми надвигается стихия: прогремят грозы и прольются ливни

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В Коми вновь объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС республики со ссылкой на региональных синоптиков. Грозы прогремят сегодня, 4 июля.

По словам метеорологов, непогода разбушуется в 11 районах Коми: Воркутинском, Интинском, Усинском, Печорском, Усть-Цилемском, Ижемском, Вуктыльском, Ухтинском, Удорском, Княжпогостском, Троицко-Печорском.

По прогнозу синоптиков, в названных муниципалитетах разгуляется ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с. Жителей районов просят быть осторожными.

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