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НовостиОбщество4 июля 2023 7:14

На Коми надвигается стихия: прогремят грозы и прольются ливни

В 11 районах Коми объявлено штормовое предупреждение из-за гроз
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Коми вновь объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС республики со ссылкой на региональных синоптиков. Грозы прогремят сегодня, 4 июля.

По словам метеорологов, непогода разбушуется в 11 районах Коми: Воркутинском, Интинском, Усинском, Печорском, Усть-Цилемском, Ижемском, Вуктыльском, Ухтинском, Удорском, Княжпогостском, Троицко-Печорском.

По прогнозу синоптиков, в названных муниципалитетах разгуляется ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с. Жителей районов просят быть осторожными.

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