Сыктывкарка обманула банк на 950 тысяч рублей

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В Сыктывкаре местную жительницу признали виновной в мошенничество в сфере кредитования на 950 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Женщина обратилась в банк, чтобы взять в кредит. Она заявила, что получает 85 тысяч рублей в месяц, что оказалось неправдой. Однако банк выдал сыктывкарке 950 тысяч рублей. Эти деньги жительница столицы Коми потратила и не возвращать не стала. Мировой судья назначил женщине шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.

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