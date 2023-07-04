В Сыктывкаре без вести пропала 37-летняя Аза Корычева

Фото: Лиза Алерт

В Сыктывкаре объявлены поиски 37-летней Азы Корычевой. Об этом сообщили волонтеры "Лиза Алерт Коми" в социальных сетях. По словам поисковиков, о женщине нет вестей практически месяц.

В последний раз сыктывкарку видели 11 июня. Она ушла из дома и не вернулась. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

В день исчезновения на Азе Корычевой были чёрная ветровка, синие джинсы, белые кроссовки.

Приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, голубые глаза, светлые волосы.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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