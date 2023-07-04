В Коми опровергли фейк о ДТП с четырьмя погибшими

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Информация о ДТП в Коми, в результате которого погибли четыре человека, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Некоторые СМИ и блогеры со ссылкой на неназванный источник сообщили о ДТП с участием автобуса. В публикациях утверждалось, что в результате погибли четыре человека. В МВД подчеркнули, что за сутки в Коми произошли две аварии. В результате этих инцидентов никто не погиб.

В полиции подчеркнули, что информация о смертельном ДТП с участием автобуса не соответствует действительности. Представителей СМИ и блогосферы просят проверять информацию и обращаться за комментариями в пресс-службу МВД по Коми.

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