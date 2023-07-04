Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июля 2023 11:00

В Коми опровергли фейк о ДТП с четырьмя погибшими

За сутки в республике не произошло ни одной смертельной аварии
Источник:kp.ru
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Информация о ДТП в Коми, в результате которого погибли четыре человека, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Некоторые СМИ и блогеры со ссылкой на неназванный источник сообщили о ДТП с участием автобуса. В публикациях утверждалось, что в результате погибли четыре человека. В МВД подчеркнули, что за сутки в Коми произошли две аварии. В результате этих инцидентов никто не погиб.

В полиции подчеркнули, что информация о смертельном ДТП с участием автобуса не соответствует действительности. Представителей СМИ и блогосферы просят проверять информацию и обращаться за комментариями в пресс-службу МВД по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми предлагают наказывать за фейки о нападении диких животных (подробности)