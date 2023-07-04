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НовостиОбщество4 июля 2023 11:45

В Сыктывкаре 5 июля отключат воду в сотнях домов

Это связано с ремонтными работами
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре на сутки отключат холодную воду. Об этом сообщает «Сыктывкарский водоканал». Как рассказали на предприятии, это связано с проведением ремонтных работ водопроводных сетях и насосных станциях.

Без воды с 5 по 6 июля останутся жители Орбиты, поселков Верхний и Нижний Чов, Човью, Доручастка и совхоза «Пригородный». Их просят запастись необходимым количеством воды для питья и бытовых целей.

«Сыктывкарский водоканал» приносит извинения за предстоящие коммунальные неудобства.

Подвоз воды будет осуществлен 5 июля с 09.00 ч. до 21.00 ч. по адресам:

ул. Малышева д.1 (ТЦ Народный)

ул. Тентюковская д. 469 (Конечная остановка автобуса №3),

Верхний Чов д. 62,

Нижний Чов ул. Магистральная д.11.

Покровский бульвар д.4 (стоянка возле магазина "Магнит").

ул. Тентюковская д. 306 (ЖК "Атлантида" стоянка возле магазина "Пятёрочка")

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