Семьям участников СВО Коми установили выплату на покупку твердого топлива

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В Коми установлена новая мера поддержка для членов семей участников СВО. Как рассказали в республиканском Минтруда, с 1 июля в регионе начала действовать единовременная выплата на покупку твердого топлива. Ее размер составляет 3 625 рублей, а в северной природно-климатической зоне Коми – 4 332 рубля.

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться до 25 декабря в центра соцзащиты и предоставить пакет документов.

- Для оформления выплаты понадобятся заявление, паспорт, справка военкомата, подтверждающая нахождение участника специальной военной операции в зоне СВО, документы, подтверждающие родственные отношения заявителя с участником СВО, (например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.), а также документ, подтверждающий использование для отопления жилья печного оборудования или других установок на твердом топливе, - объяснили в ведомстве.

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