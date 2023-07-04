В Коми без вести пропал 47-летний Роман Чупров

Фото: Лиза Алерт Коми

В Коми начались поиски пропавшего 47-летнего жителя поселка Лыаёль Романа Чупрова. О пропаже мужчины сообщили волонтеры "Лиза Алерт" в социальных сетях.

По информации, имеющейся у добровольцев, сельчанин ушел из дома 12 июня и не вернулся. С тех пор его семья не может выйти с ним на связь.

Поиски осложняются тем, что никто не знает, в чем был Роман в день исчезновения

Приметы: телосложение xудощавое, карие глаза, тёмно-русые волосы.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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