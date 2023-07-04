Зверски избил и зарезал: в Воркуте мужчина жестоко расправился со своей возлюбленной

Фото: СУ СКР по Коми

В Воркуте трагически оборвалась жизнь местной жительницы. Она погибла от рук своего сожителя. О произошедшем рассказали в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Кровавая драма развернулась в марте этого года. Пара была дома и вместе выпивала. В какой-то момент возлюбленные стали сильно ругаться и 56-летний мужчина стал избивать воркутинку, а затем ударил ее ножом в грудь. Умерла женщина от тяжелой травмы до приезда медиков.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в СК.

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