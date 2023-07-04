Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Коми

На прошлой неделе в баре и ресторане в Коми задержали трех дебоширов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по республике.

Один из таких случаев произошел в Печоре. В ресторане сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. Выяснилось, что на крыльце подрались двое пьяных посетителей. У одного из них появились порезы на шее и спине. Сотрудники ресторана вызвали скорую. Медики оказали пострадавшему первую помощь. От госпитализации он отказался. Росгвардейцы задержали молодых людей 1994 и 1995 годов рождения.

Второй инцидент произошел в Сыктывкаре. В одном из баров пьяный мужчина нарушал общественный порядок. Дебошир вел себя агрессивно. Он толкал и хватал за руки бармена, а также пытался проникнуть за барную стойку. На замечания персонала мужчина никак не реагировал и покидать бар отказывался. На место прибыли росгвардейцы. Они задержали мужчину 1985 года рождения. Его доставили в полицию.

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