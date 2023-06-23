Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Сыктывкаре в самом разгаре!

Фото: Центра «Мой бизнес» Коми

С 11 часов в Торгово-промышленной палате Республики Коми проходят собеседования и презентации предприятий, тренинги по созданию резюме. Для участников ярмарки подготовлена интересная интерактивная и творческая программа, выставка-продажа кулинарной продукции и многое другое.

А специалисты Центра «Мой бизнес» Коми консультируют участников ярмарки по вопросам открытия своего дела, обучения, грантовой поддержки бизнеса и услугам Центра.

О мерах поддержки предпринимателей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» можно узнать в Центре «Мой бизнес» Коми.

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Существуют и другие меры поддержки (подробности)