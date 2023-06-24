В Коми начинающие бизнесмены могут бесплатно пройти тестирование предпринимательских способностей

Иллюстративное фото Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центр «Мой бизнес» Коми помогает проанализировать предпринимательские способности и проводит бесплатные консультации по ведению бизнеса Центр «Мой бизнес» Коми приглашает физических лиц, планирующих начать свой бизнес, и предпринимателей пройти бесплатное тестирование предпринимательских способностей, а также получить консультации по различным вопросам запуска и ведения собственного дела.

Данное тестирование поможет проанализировать лидерские качества, наличие и уровень профессиональных способностей, самооценку и мотивацию для занятия бизнесом.

Сразу после прохождения теста на указанную при регистрации электронную почту приходит развернутый анализ и рекомендации по развитию предпринимательских качеств для успешного запуска и ведения собственного дела. Также после тестирования можно получить консультацию эксперта по ведению предпринимательской деятельности.

Консультации по запуску бизнеса, налогообложению и бухгалтерскому учёту ведёт генеральный директор консалтинговой компании «ФКС» Ефим Кириенко. Он поможет разобраться в следующих вопросах:

- выбор формы собственности и системы налогообложения: что выгоднее — ИП, ООО или самозанятость; - налоговая и бухгалтерская отчётность;

- ведение первичного документооборота; - особенности ведения деятельности при применении налогового режима «налог на профессиональный доход» (самозанятость); - применение контрольно-кассовой техники или работа в приложении «Мой налог»; - выбор и открытие расчётного счёта и подбор различных инструментов и сервисов для ведения предпринимательской деятельности; - иные вопросы по ведению бизнеса.

В рамках консультаций будущим предпринимателям помогут абсолютно бесплатно зарегистрировать свой бизнес в форме ИП или ООО с одним учредителем.

Записаться на тестирование предпринимательских способностей и бесплатную консультацию можно по ссылке https://regions.profkontur.com/tests/businessman/komi..

Подробности о данной форме поддержки можно уточнить по телефону 89128633354 Кириенко Ефим Сергеевич

Консультации и тестирования проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России.

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