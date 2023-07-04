Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В субботу, 8 июля, в парке Кирова в Сыктывкаре отметят День семьи, любви и верности. Об этом сообщили в Региональном центре развития социальных технологий.

Праздник начнется в 11.00 и продлится в течение двух часов. Сначала Государственный ансамбль песни и танца Коми имени В. Морозова «Асъя кыа» исполнит гимны страны и региона. Зрителей также ждут поздравления артистов Коми государственной филармонии и ансамбля русской народной песни «Северная околица». 12 образцовых сыктывкарских семей наградят медалями «За любовь и верность». В празднике также примут участие пары, вступившие в брак накануне. Молодожены исполнят вальс.

На протяжении всего мероприятия все желающие смогут посетить увлекательные мастер-классы и интерактивные площадки – отправиться в путешествие по городам и селам нашей страны и республики благодаря настольной мемори-игре, «перезагрузиться» и наполниться энергией при помощи дыхательных и релаксационных упражнений, создать куклу-оберег «Ангел-хранитель» из натуральных тканей, изготовить открытку в форме ромашки, написать приятные пожелания и подарить маме, папе, близкому человеку.

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