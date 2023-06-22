В Коми определили лучшего экспортера года в сфере промышленности

Фото: Центр «Мой Бизнес» Коми.

В Национальной библиотеке Коми состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса «Экспортер года-2022» Организаторами конкурса выступили Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми и Центр «Мой бизнес».

Были определены лучшие в номинации «Экспортер года в сфере промышленности».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми Евгений Пономаренко.

«Наши экспортеры в основном это предприятия лесоперерабатывающего комплекса и, несмотря на сложное время, они показали хорошие результаты. Но нужно продолжать работать над диверсификацией экономики и направить все силы на увеличение экспорта и развитие экономики региона в целом. А мы всегда готовы поддержать наши предприятия», – отметил Евгений Пономаренко.

Так, по итогам конкурса почётное третье место заняла компания ООО «Плитный мир», второе – ООО «Комилесбизнес». Лучшим экспортером признана компания «СевЛесПил».

Победителям были вручены уникальные статуэтки из горного камня, изготовленные мастерами Коми.

«Мы должны поддерживать наших производителей всегда, когда есть такая возможность», – подчеркнул Евгений Пономаренко.

Конкурс проходит в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

О поддержке в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» можно узнать в Центре «Мой Бизнес» Коми.

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