Центр «Мой бизнес» Коми приведёт документы и продукцию в порядок для экспорта

Иллюстративное фото Фото: Иван МАКЕЕВ

Центр «Мой бизнес» Коми объявляет старт сбора заявок на услугу по содействию в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения).

Услуга включает в себя в том числе: подготовку (разработку, доработку, перевод) технической документации на продукцию, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов продукции, таможенное оформление, в случае если соответствие указанным требованиям является обязательным требованием иностранного контрагента или экспортного контракта.

Услуга предоставляется на условиях софинансирования - 80 % услуги оплачивает Центр, 20 % - оплачивает получатель услуги.

Обратиться за получением услуги и задать интересующие вас вопросы можно в Центр поддержки экспорта по телефону: 8 (8212) 44-60-25 (доб. 214, 303).

Услуга оказывается в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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Существуют и другие меры поддержки (подробности)