Близкие погибших в ДТП в Коми матери и дочери получили компенсацию

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По информации УФССП Коми, в республике окончили два исполнительных производства о взыскании морального вреда в пользу родственников дочери и матери, которые попали в смертельное ДТП с автобусом. Средства были взысканы с лесопромышленного комплекса.

По предоставленным данным, во время сильного снегопада водитель большегруза предприятия затормозил и столкнулся с рейсовым автобусом с пассажирами. В результате случившегося погибли шестеро пассажиров, еще девять были травмированы.

Двое погибших родственников предъявили требования взыскать с компании 900 тысяч рублей. Чтобы получить эти средства, у предприятия арестовали автобус Mercedes-Benz. В настоящий момент моральный вред компенсирован и исполнительский сбор направлен в бюджет.

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