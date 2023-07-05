Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 4:45

Близкие погибших в ДТП в Коми матери и дочери получили компенсацию

Об этом сообщили в службе судебных приставов
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации УФССП Коми, в республике окончили два исполнительных производства о взыскании морального вреда в пользу родственников дочери и матери, которые попали в смертельное ДТП с автобусом. Средства были взысканы с лесопромышленного комплекса.

По предоставленным данным, во время сильного снегопада водитель большегруза предприятия затормозил и столкнулся с рейсовым автобусом с пассажирами. В результате случившегося погибли шестеро пассажиров, еще девять были травмированы.

Двое погибших родственников предъявили требования взыскать с компании 900 тысяч рублей. Чтобы получить эти средства, у предприятия арестовали автобус Mercedes-Benz. В настоящий момент моральный вред компенсирован и исполнительский сбор направлен в бюджет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Семьям участников СВО Коми установили выплату на покупку твердого топлива (подробнее)