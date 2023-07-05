В Коми осудили присвоившего более 5 млн рубле адвоката

Фото: архив КП

В Сыктывкаре местного адвоката признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленным данным, в период с 2013 по 2020 годы фигурант уголовного дела изготавливал ложные заявления о вознаграждении адвоката по уголовным делам, в которых он не принимал фактического участия.

Таким образом он похитил средства из федерального бюджета на сумму более 5 млн рублей. Подсудимому назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением деятельности на два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семьям участников СВО Коми установили выплату на покупку твердого топлива (подробнее)